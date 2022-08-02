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Общество2 августа 2022 16:42

В Новосибирске приступили к благоустройству двух скверов

Работы пройдут в «Гвардейском» и на «Монументе Славы первомайцам»
Надежда КАСЬЯНОВА
Благоустроить планирую два сквера: «Гвардейском» и «Монумент Славы первомайцам»

Благоустроить планирую два сквера: «Гвардейском» и «Монумент Славы первомайцам»

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске началось благоустройство сквера «Монумент Славы первомайцам, погибшим в 1941–1945 гг.», который находится на улице Тельмана. Работы пройдут в два этапа. Первый стартовал 1 августа.

— В рамках первого этапа в текущем году планируется восстановить пилоны и площадки, а также декоративное панно, звезды вечного огня. Отремонтировать дорожки и систему освещения, снести аварийные деревья и уложить газон, — рассказали в мэрии.

Также в планах благоустройство сквера «Гвардейский» на улице Лейтенанта Амосова. Уже на этой неделе там начнут убирать аварийные деревья.

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