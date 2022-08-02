Диетолог рассказала, как правильно выбирать арбузы и дыни

Диетолог поделилась хитростями при выборе арбузов и дынь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Диетолог Елена Соломатина рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе арбузов и дынь. Ее слова проводит News.ru.

Эксперт советует – перед тем, как приобрести плод, обязательно проверьте, чтобы на нем не было вмятин. Хвостик арбуза или дыни должен быть сухим.

Елена Соломатина посоветовала постучать по арбузу перед покупкой. Средний между глухим и звонким звук говорит о том, что плод достаточно созрел.

- Если арбуз полосатый, то его полоски должны быть яркими. Часть, где хвостик, не должна иметь зеленый вид, - поделилась экспертным мнением диетолог. – Большое количество белых или желтых прожилок на мякоти арбуза говорит о том, что в нем много нитратов.

Дыню тоже стоит выбирать тщательно.

- Бока дыни не должны быть мятыми. Смотрите, чтобы при разрезе серединка не проваливалась. Если видите на дыне белый налет – откажитесь от ее употребления, - добавила Елена.

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