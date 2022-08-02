Новосибирцы пожаловались на разбитую лестницу у пешеходного моста через 1-ю Ельцовку

По словам местных, лестница и проход к пешеходному мосту завален мусором и коробками, которые выкидывают арендаторы торгового павильона. Фото: АСТ-54

Жители Новосибирска пожаловались на разбитое состояние подхода к пешеходному мосту через 1-ю Ельцовку. Лестница проходит рядом с торговым павильоном на улице Кавалерийской. По словам жителей, проход постоянно завален различным мусором и коробками.

— Ступеньки и пандус просто в ужасном состоянии, всё в мусоре и сорняке. Вдобавок ко всему арендаторы павильона, которые, продают фрукты и овощи, в дневное время занимают чуть ли не половину прохода своим товаром, а вечером остаётся мусор и горы ящиков и коробок, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам жителей, эту лестницу не убирают не только от мусора летом, но и от снега зимой.

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