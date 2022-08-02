Самолет «Новосибирск — Барнаул» задержал взлет из-за проблем с шасси. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет «Новосибирск — Барнаул» задержал взлет из-за проблем с шасси. Инцидент произошел в аэропорту «Толмачево» во вторник, 2 августа.

— Когда самолет выезжал на взлетно-посадочную полосу, экипаж доложил о проблеме управления носовой стойкой и запросил тягач для возврата на стоянку, — сообщает телеграм-канал aviaincident.

Согласно данным онлайн-табло «Толмачево», борт должен был вылететь в 6:40, однако в итоге вылетел в 7:50.

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