Самолет «Новосибирск — Барнаул» задержал взлет из-за проблем с шасси.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Самолет «Новосибирск — Барнаул» задержал взлет из-за проблем с шасси. Инцидент произошел в аэропорту «Толмачево» во вторник, 2 августа.
— Когда самолет выезжал на взлетно-посадочную полосу, экипаж доложил о проблеме управления носовой стойкой и запросил тягач для возврата на стоянку, — сообщает телеграм-канал aviaincident.
Согласно данным онлайн-табло «Толмачево», борт должен был вылететь в 6:40, однако в итоге вылетел в 7:50.
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