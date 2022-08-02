В Новосибирске на эстакаде метромоста восстанавливают остекление

На эстакаде новосибирского метромоста меняют рамы и стекла. Фото: стоп-кадр из видео Анатолия Локтя
На эстакаде новосибирского метромоста восстанавливают остекление. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.
По словам градоначальника, метрополитен проводит ремонтные работы за свой счет.
- Работы будут проходить в три этапа. Они коснутся витражей, металлических и железобетонных конструкций, - рассказал Анатолий Локоть.
На данный момент рабочие занимаются заменой рам и стекол от станции «Спортивная» в сторону «Речного вокзала». Участок включает в себя более тысячи оконных проемов.
- Замене подлежат 132 дефектных стекла. Ремонтные работы проводят ночью, - уточнил мэр Новосибирска.
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