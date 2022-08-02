ГИБДД ищет водителя машины с флагами ВДВ, вылетевшей на встречку в Новосибирске

ГИБДД ищет водителя машины, которая проехала по встречке на улице Блюхера в Новосибирске. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

ГИБДД ищет водителя машины, которая проехала по встречке на улице Блюхера в Новосибирске. Напомним, произошедшее засняли на видео очевидцы, а позже выложили в сеть. На кадрах ролика видно, что из окон авто были высунуты флаги ВДВ.

— Экипажи ГИБДД устанавливают личность водителя, а также все обстоятельства произошедшего, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

За подобные «маневры» водителю грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

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