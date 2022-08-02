Почти 1000 километров дорог приведено в порядок за пять лет реализации нацпроекта БКД в Новосибирской области

В Новосибирской области за пять лет отремонтировано, реконструировано и построено 960 километров дорог. Фото: Правительство НСО

Более 960 километров дорог, порядка 100 новых светофоров, свыше 10,5 тысяч дорожных знаков и 20 км дорожного освещения — в регионе подвели итоги реализации первой пятилетки национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории области.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйств Новосибирской области Анатолий Костылевский, регион уже пять лет активно принимает участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги».

— По итогам дорожных работ, выполненных за 5 лет в Новосибирской области, отремонтировано, реконструировано и построено 960 км дорог. Также установлено почти 100 светофоров и более 10,5 тысяч дорожных знаков, 20 км освещения. Все эти элементы влияют на безопасность дорожного движения, позволяют снизить аварийность, — сообщил министр.

Начиная с 2017 года на реализацию национального проекта направлено более 35 миллиардов рублей. В 2022 году финансирование составляет 9,84 миллиардов рублей.

В 2022 году ведутся работы на 107 дорожных объектах, из них 96 — вводные. Уже завершены работы на 27 объектах, из них 10 введены в эксплуатацию.

Анатолий Костылевский особо подчеркнул, что текущая экономическая обстановка не отразилась на реализации национального проекта в Новосибирской области — работы ведутся под приоритетным контролем региональных властей. По решению Губернатора в регионе создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области. В рамках деятельности штаба осуществляется выработка региональных мер поддержки отдельных предприятий и отраслей экономики, также проводится постоянная работа по взаимодействию с федеральными органами власти по выработке мер поддержки для максимального их использования в регионе.

Относительно планов реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на следующую пятилетку министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что в настоящее время ведется работа по формированию региональной пятилетней программы дорожной деятельности на 2023 – 2027 годы. Основой акцент делается на опорной сети дорог.

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