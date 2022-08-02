В Новосибирской области 44-летний мужчина зарезал знакомого

Погибшего несколько раз ударили ножом в грудь и спину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего жителя Болотного. Мужчину несколько раз ударили ножом в грудь и спину. Он умер на месте. А виновный скрыл с места преступления.

— Вечером 1 августа 2022 года во дворе жилого дома 54-летний мужчина распивал спиртные напитки со своим 44-летним знакомым. Ближе к полуночи между ними возник конфликт. В ходе ссоры 44-летний подозреваемый взял с крыльца дома нож и несколько раз ударил потерпевшего, а потом скрылся с места преступления, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Подозреваемого вскоре задержали совместными силами следователей и полиции. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об отправке мужчины в СИЗО.

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