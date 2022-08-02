Экс-главу ЦУГАЭТ Новосибирска осудят за взятки

За взятки экс-директор предупреждал о проверках регионального минтранса и закрывал глаза на нарушения договоров перевозки пассажиров. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Экс-директора ЦУГАЭТ Новосибирска осудят за взятки на сумму в 250 тысяч рублей. Взятки он получал от различных людей и организаций. В обмен же заранее предупреждал о проверках регионального минтранса и закрывал глаза на нарушения договоров перевозки пассажиров.

— В период с 2015 по 2021 год обвиняемый допускал в интересах 5 лиц и организаций заведомо незаконное бездействие и общее покровительство. А также оказывал влияние на иных должностных лиц, чтобы работы по очистке дорожно-эксплуатационной сети проходили во внеочередном порядке, — рассказали в Железнодорожном районном суде.

Следствие установило, что с 01 января 2021 года по 31 декабря того же года обвиняемый лично получил взятки на общую сумму около 250 тысяч рублей.

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