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Происшествия2 августа 2022 9:40

В Новосибирске на двух рабочих упала балка

Их госпитализировали в больницу
Надежда КАСЬЯНОВА
Рабочие демонтировали окно, когда на них упала балка. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Рабочие демонтировали окно, когда на них упала балка. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске пострадали рабочие, которые демонтировали оконный проем в доме №16 по улице Добролюбова. На них упала балка перекрытия. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. Произошло ЧП утром во вторник, 2 августа.

— На двух рабочих упала балка перекрытия, когда они убирали оконный проем. Их госпитализировали с тяжелыми травмами, — рассказали подписчики паблика «Инцидент Новосибирск».

Напомним, что несчастные случаи частое явление во время строительных работ. Так на стройплощадке на улице Большевистской пострадал рабочий во время заливки стены подвала. Он поскользнулся на опалубке и упал.

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