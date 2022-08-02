Горячей воды в домах Кировского района Новосибирска не будет до вечера 2 августа

Горячую воду в домах Кировского района не дадут до вечера 2 августа.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жителям Кировского района и микрорайона Станиславский придется просидеть без горячей воды до вечера 2 августа. Об этом сообщили в СГК.
Ранее в компании предупреждали, что горячей воды не будет до 23:00 1 августа. Хотя дать ее должны были 31 июля. Продление сроков объяснили серьезным дефектом на магистральном трубопроводе по улице Петропавловская.
- В ходе устранения крупного дефекта на магистральном трубопроводе наши бригады выявили еще ряд повреждений. Из-за увеличения объема работ сроки ремонта продлены до 21:00 2 августа, - отметили в СГК.
В Сибирской генерирующей компании пообещали восстановить горячее водоснабжение, как только ремонтные работы завершат.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Кировском районе Новосибирска продлили сроки отключения горячей воды.
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