Горячей воды в домах Кировского района Новосибирска не будет до вечера 2 августа

Горячую воду в домах Кировского района не дадут до вечера 2 августа. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям Кировского района и микрорайона Станиславский придется просидеть без горячей воды до вечера 2 августа. Об этом сообщили в СГК.

Ранее в компании предупреждали, что горячей воды не будет до 23:00 1 августа. Хотя дать ее должны были 31 июля. Продление сроков объяснили серьезным дефектом на магистральном трубопроводе по улице Петропавловская.

- В ходе устранения крупного дефекта на магистральном трубопроводе наши бригады выявили еще ряд повреждений. Из-за увеличения объема работ сроки ремонта продлены до 21:00 2 августа, - отметили в СГК.

В Сибирской генерирующей компании пообещали восстановить горячее водоснабжение, как только ремонтные работы завершат.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Кировском районе Новосибирска продлили сроки отключения горячей воды.

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