Минздрав проверит новосибирский роддом, где младенец выпал на пол во время родов

Малышка заработала перелом теменной кости. Фото: предоставлено мамой девочки, Эмилией.

После публикации КП-Новосибирск региональный Минздрав проведет проверку в роддоме, где женщина родила прямо на бетонный пол. Напомним, что новорожденная выпала и ударилась головой, ей диагностировали перелом теменной кости.

— Минздрав назначил проверку по инциденту в роддоме №6. Она пройдет под личным контролем заместителя министра здравоохранения, курирующего вопросы медицинской помощи детям. Учитывая наличие в открытом доступе персональных данных пациентки, какие-либо комментарии о ситуации не предоставляются в связи с необходимостью соблюдения врачебной тайны в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в областном Минздраве.

Ранее КП-Новосибирск писала, что обратилась в Минздрав с просьбой прокомментировать произошедшее. Пресс-секретарь обещала ответить, но позже, сославшись на закон о медицинской тайне.

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