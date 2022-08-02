Под Новосибирском оштрафовали 27-летнюю мать, которая не давала дочке общаться с папой иностранцем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Новосибирском оштрафовали 27-летнюю мать, которая не давала 6-летней дочке общаться с папой иностранцем. После развода женщина ревностно относилась к любым контактам ребёнка с папой. Отчаявшийся отец, который, кстати, исправно платил алименты, попросил о помощи судебных приставов.

По решению суда мать должна была позволять экс-супругу свободно общаться с 6-летней дочкой. Папа — гражданин Литвы. Летом он приезжал с подарками в р.п.Краснозерское, чтобы видеться с любимой дочкой. Но мама, судя по всему, была против. Пристав, работающий по делу, замечал, что сама девочка тянулась к папе. Однако под влиянием матери замыкалась в себе и не хотела идти на контакт с отцом.

– В отношении жительницы р.п. Краснозерское мы применили первую штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере 5 000 рублей. Если и дальше гражданка будет воспрепятствовать исполнению решения суда, мы будем привлекать ее к административной ответственности, — сообщил врио начальника отделения Константин Тайлов.

Пару лет назад у этой семьи уже была подобная история. Молодая мать мешала общению ребенка с папой. Их встречи проходили под контролем судебных приставов. Кроме того, сибирячка не даала и не дает родственникам со стороны отца контактировать с девочкой, не выходит на связь.

Приставы пояснили, если мать не пойдет на компромисс и продолжит прятать девочку от папы, ее привлекут к ответственности.

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