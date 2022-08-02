Жители Новосибирска потратят на сбор детей в школу около 54 тысяч рублей

Новосибирцы потратят на сбор детей в школу около 54 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирцам придется потратить около 54 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито».

- На «Авито» собрать девочку в первый класс можно примерно за 53 тысячи рублей. На мальчика уйдет около 54 тысяч рублей, - рассказали в исследовании.

По словам аналитиков, в эту стоимость входит необходимый для учебы набор электроники. Речь идет о мобильном телефоне и ноутбуке.

Если гаджеты уже есть, то можно будет хорошо сэкономить.

- На девочку уйдет чуть меньше семи тысяч рублей, а на мальчика – около 7,3 тысяч рублей, - добавили специалисты.

На «Авито» в Новосибирске продажи школьных товаров выросли на 45%. Чаще всего родители покупают для своих чад пеналы и сменную обувь.

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