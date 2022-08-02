Власти Новосибирской области усиливают поддержку экономики региона: в муниципалитеты дополнительно направят 2,6 млрд рублей

О том, что муниципалитетам, муниципальным бюджетам выделят бюджетные кредиты заявил губернатор региона Андрей Травников. Фото: правительство НСО.

За счёт средств федерального бюджетного кредита муниципалитеты Новосибирской области дополнительно получат 2,6 млрд рублей. Известно, что почти 90 % этой суммы направят в бюджет Новосибирска – 2,3 млрд. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

О том, что муниципалитетам, муниципальным бюджетам выделят бюджетные кредиты заявил губернатор региона Андрей Травников.

О выделении муниципалитетам, муниципальным бюджетам бюджетных кредитов заявил Губернатор Андрей Травников. Решение о дополнительной поддержке экономики Новосибирской области приняли 1 августа на заседании регионального Правительства.

Как заявил губернатор, это стало возможным после подписания соглашения между Новосибирской областью и Министерством финансов РФ.

– В соответствии с решением Правительства Российской Федерации кредиты долгосрочные, до 2027 года и практически «бесплатные, — под 0,1 процента годовых. Целевой характер кредита позволит нашим коллегам из муниципалитетов, из городов, районов и поселений заместить бюджетными кредитами коммерческие кредиты и значительно снизить свои расходы на обслуживание муниципального долга, направить средства на решение первоочередных социальных и экономических задач, — отметил Андрей Травников.

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