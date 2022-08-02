Директор новосибирской УК ответит в суде за падение глыбы льда с крыши дома на женщину

В Новосибирске директор УК ответит в суде за падение куска наледи с крыши на прохожую. Фото: стоп-кадр из видео / «АСТ-54»

Уголовное дело в отношении директора управляющей компании направили в суд после инцидента с падением ледяной глыбы на женщину. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.

Напомним, это произошло 31 марта 2022 года. Женщина проходила мимо жилого дома, и внезапно на нее упал кусок наледи с крыши. Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.

- Прокуратурой Ленинского района утверждено обвинительное заключение в отношении директора управляющей компании. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - рассказали в региональной прокуратуре.

В ходе расследования удалось установить, что владелец жилого дома, который расположен по адресу проспект Карла Маркса, дом 12, заключил договор на управление и техобслуживание здания с УК «СоцГород». Однако директор управляющей компании не выполнил условия договора и не организовал очистку крыши.

- Вину обвиняемый признал в полном объеме. Мужчина раскаялся в содеянном, - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело будет рассмотрено Ленинским районным судом.

Ранее КП-Новосибирск писала, что, по словам очевидцев, женщина получила рассечение черепа. Ее забрали на скорой. Спустя некоторое время управляющая компания предложила потерпевшей 15 тысяч рублей в качестве компенсации.

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