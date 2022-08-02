В Новосибирске «БМВ» бросил вызов легендарному трамваю № 13. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 2 августа, на улице Гурьевской в Новосибирске «БМВ» столкнулся с трамваем № 13. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсети.

– Легковой автомобиль бросил вызов городской легенде и проиграл трамваю №13, – рассказали горожане в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, авария блокировала движение трамваев в двух направлениях.

Новосибирцы, которые ехали в момент аварии в трамвае, отметили, что «БМВ» буквально «прыгнул» под колеса общественного транспорта.

– Водитель не убедился в безопасности своего манёвра, когда его пропускали, – сообщил КП-Новосибирск очевидец.

Пот предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. Информация уточняется.

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