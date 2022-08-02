В Бердске под Новосибирском столкнулись две иномарки

В Новосибирской области столкнулись две иномарки. Фото: Анна ПАШАГИНА

В городе Бердск Новосибирской области произошло ДТП с участием двух иномарок. Автомобили столкнулись во вторник, 2 августа.

Авария произошла на улице Красная Сибирь около дома 4/1.

Что послужило причиной столкновения – пока неизвестно.

На фото видно, как попавшие в аварию водители стоят около своих авто. По всей видимости, они ждут, пока на место приедет экипаж ГИБДД.

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