В Бердске под Новосибирском столкнулись две иномарки

В Новосибирской области столкнулись две иномарки.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В городе Бердск Новосибирской области произошло ДТП с участием двух иномарок. Автомобили столкнулись во вторник, 2 августа.
Авария произошла на улице Красная Сибирь около дома 4/1.
Что послужило причиной столкновения – пока неизвестно.
На фото видно, как попавшие в аварию водители стоят около своих авто. По всей видимости, они ждут, пока на место приедет экипаж ГИБДД.
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