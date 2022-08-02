Машина с флагами ВДВ вылетела на встречку в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

Утром во вторник, 2 августа, на улице Блюхера отличился автомобиль с флагами ВДВ. Информация об этом появилась в соцсети.

– С Горского жилмассива на улицу Блюхера выехал кроссовер Honda CR-V с торчащими флагами ВДВ из окон. Водитель поехал по встречной полосе, где чуть не столкнулся с машиной, которая ехала по встречке, – рассказали в группе «АСТ-54».

Некоторые комментаторы осудили водителя за создание аварийной ситуации. Однако многие не увидели в поступке ничего критичного, а автора поста назвали стукачом.

– С праздником ребята, за ВДВ! – написали комментаторы.

Ранее «Комсомолка» писала, новосибирские десантники празднуют День ВДВ 2 августа.

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