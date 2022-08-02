Родные месяц ищут мужчину с потерей памяти под Новосибирском

Мужчина пропал с 20 июня. Фото: Предоставлено родственниками пропавшего

В Новосибирской области полиция ищет жителя поселка Колывань Евгения Заречнева. Об этом КП-Новосибирск рассказали правоохранители:

- Пропал Заречнев Евгений Васильевич, 1977 года рождения. 20 июня 2022 года ушел из дома по адресу поселок Колывань, улица Гагарина,7. Мужчина домой не вернулся, однако 12 июля его видели на улице Коммунистическая, – сообщили в полиции.

Пропавший Евгений Заречнев ростом около 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. Глаза карие, на лице усы и щетина (борода).

Мужчина был одет в черные кроссовки, черное трико, черную бейсболку, серую куртку. Инвалид 2-й группы, может быть дезориентирован в пространстве и страдать потерей памяти.

Полиция просит очевидцев сообщить в дежурную часть по номеру 8(38352) 51553 или 112.

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