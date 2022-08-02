Полицейские нашли подозреваемого, который угрожал детям пистолетом в Новосибирске

В Новосибирске группа пьяных людей угрожала детям пистолетом. Фото: ЧП Новосибирск.

В Новосибирске нашли подозреваемого в хулиганстве на детской площадке. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области. Напомним, компания нетрезвых молодых людей прогнала детей с лавочки в Кировском районе. По словам очевидцев, они направляли пистолет в голову ребят, были слышны даже выстрелы. Рядом на земле лежали патроны.

– О произошедшем в полицию поступило два сообщения с интервалом в 7 минут. Через 15 минут наряд патрульно-постовой службы полиции прибыл на указанный адрес, – рассказали в пресс-службе.

Судя по скриншоту из телефонной книги свидетеля происшествия, повторный звонок поступил через 18 минут.

Очевидец дважды вызывал полицию. Фото: предоставлено героем публикации.

– Вызов экипажу поступил через 30 минут, приехали они через 15, пояснили мне на месте именно так, – объяснил КП-Новосибирск очевидец.

Полицейские опросили свидетеля. Нарушителей ищут, уже нашли первого подозреваемого.

– Полицейские установили мужчину, с высокой степенью вероятности, причастного к совершению хулиганских действий. У него изъят шумовой пистолет. Проводятся мероприятия по установлению остальных участников произошедшего, – уточнили в МВД.

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