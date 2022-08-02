Под Новосибирском в вылетевшей в кювет «Тойоте» погиб 34-летний пассажир. Фото: МВД по НСО.

В Искитимском районе Новосибирской области водитель «Тойоты Короны Премио» не справился с управлением и вылетел в кювет. Произошло ДТП на трассе «Подъезд к деревне Ургун», на втором километре автодороги.

– 1 августа около пяти часов вечера водитель 1986 года рождения совершил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения с последующим наездом на препятствие (трубу), – уточнили в ГУ МВД по НСО.

ДТП стало фатальным для 34-летнего пассажира «Тойоты». Еще троим, водителю и двум пассажирам, 1993 и 1985 годов рождения, понадобилась помощь врачей: они получили травмы.

Правоохранители проводят проверку случившегося.

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