Новосибирские десантники празднуют День ВДВ 2 августа

В Новосибирске празднуют День ВДВ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске десантники каждый год 2 августа отмечают День Воздушно-десантных войск. В этот раз официальных праздничных мероприятий не будет, так как в составе Новосибирского гарнизона воинских частей нет Воздушно-десантных войск.

Однако военным не нужны официальные праздники, чтобы душевно встретиться с сослуживцами. Обычно в начале дня они возлагают цветы к Монументу Славы, а затем празднуют по группам. Ближе к вечеру десантников можно заметить на Михайловской набережной.

Еще одна традиция – ездить на автомобилях с флагами войск по улицам города и кричать праздничные лозунги. Очевидцы уже прислали в группу «АСТ-54» видео с поездкой по встречной полосе одного из таких автомобилей.

Кроме того, практикуется купание в фонтанах. Ради безопасности в этом году их отключили, а в некоторых даже слили воду. Напомним, в 2012 году мужчина серьезно пострадал, прыгнув в фонтан.

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