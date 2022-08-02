Благодаря «Ростелекому» новосибирцы «побывают» в Санкт-Петербурге на юбилейном исполнении Седьмой симфонии Шостаковича

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Мероприятие будет посвящено 80-летию со дня премьеры этого сочинения в блокадном Ленинграде.

Показ юбилейного концерта состоится в Камерном зале Новосибирской филармонии 11 августа 2022 года в 19 часов. Вход на мероприятие свободный.

Исполнение симфонии станет кульминацией историко-музыкального проекта «Партитура памяти», который в этом году проводила Санкт-Петербургская филармония. В результате работы над созданием проекта стало возможным узнать о том, как работала филармония во время войны, почему музыка Шостаковича помогла ленинградцам пережить блокаду и в каких еще городах звучало это сочинение.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Новосибирск не мог не присоединиться к этому проекту, потому что во время войны именно у нас находился в эвакуации оркестр Ленинградской филармонии. Именно у нас 9 июля 1942 года состоялась сибирская премьера Седьмой симфонии, на которой присутствовал сам Дмитрий Шостакович. Благодаря техническим возможностям «Ростелекома» эта легендарная музыка вновь прозвучит в нашем городе всего через несколько дней после премьеры в Санкт-Петербурге, - сказал Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Подробнее об исполнении симфонии в блокадном Ленинграде можно прочитать на официальной странице проекта «Партитура памяти», где собраны архивные документы, фотографии и воспоминания об этом уникальном событии периода Второй мировой войны.