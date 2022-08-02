В Новосибирске компания пьяных людей угрожала 10-летним детям пистолетом

В Новосибирске компания пьяных людей угрожала пистолетом 10-летним детям. Фото: стоп-кадры ЧП Новосибирск.

В Кировском районе Новосибирска нетрезвая компания угрожала детям пистолетом. В понедельник, 1 августа, прохожие слышали даже стрельбу. Об этом во вторник, 2 августа, они рассказали в группе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

– Прогнали маленьких детей около 10 лет с лавочки, наставляя пистолет на голову. Полицейские были вызваны моментально, но наряд прибыл лишь спустя 45 минут, – сообщил свидетель инцидента.

Все произошло возле дома № 1 по улице Покрышкина. Возле лавочки остались патроны. В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области уточняют информацию.

– Пока они ехали, компания еще сидела минут 20, после чего успешно ретировалась, – добавил в комментариях очевидец.

Как отмечает автор поста, в итоге на компанию написали заявление. Рядом с домом установлены камеры видеонаблюдения, по записям можно будет установить личности нарушителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber