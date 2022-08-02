Ла Мама Капинга из Африки станет центровой в новосибирском «Динамо»

Ла Мама Капинга будет играть в сборной по баскетболу в Новосибирске. Фото: dinamovki.ru.
Новосибирский женский баскетбольный клуб «Динамо» подписал контракт с центровой Ла Мамой Капингой из Демократической Республики Конго. Об этом сообщает «Новая Сибирь». Рост 25-летней девушки – 194 сантиметра.
С 18 лет Ла Мама Капинга выступала за команды в столице Конго – Киншасе. Принимала участие в кубке чемпионов ФИБА Африка среди женщин.
Последние два года спортсменка играла за хорватский клуб «Пламень Пожега». В прошедшем сезоне заняла второе место в премьер-лиге чемпионата Хорватии.
В этом сезоне Ла Маму признали самым ценным игроком Адриатической Лиги среди женщин, набирая в среднем 21.5 очка и совершая 14.6 подбора за игру.
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