В Новосибирске на 12 % снизилось число квартирных краж

В Новосибирске стали меньше воровать из квартир. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала 2022 года в Новосибирске количество квартирных краж уменьшилось на 12 %. Как сообщает «Навигатор» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Новосибирской области, в городе раскрыли 26 таких преступлений.

Сотрудники полиции проверили 97 ломбардов, куда чаще всего сдают краденные вещи, и доставили по подозрению в краже 63 человек.

В МВД рассказали новосибирцам, как защитить себя от воров. При выходе из дома следует закрывать окна, особенно на первых этажах.

Стоит обращать внимание на подозрительные телефонные звонки и звонки в дверь, а также на незнакомцев в подъезде. Также в полиции посоветовали не хвастать о больших доходах прилюдно.

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