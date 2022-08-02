Спасти не удалось: в Сибири утонули две девочки

В Алтайском крае в реке утонули 2 девочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла в черте Бийска Алтайского края. Там в реке Бии утонули две девочки. Как пишет amic, трагедия произошла 1 августа.

Предварительно установлено, что по берегу реки гуляли 3 девочки. Две из них, 13-ти и 9-ти лет полезли купаться, стали тонуть. Спасти школьниц не удалось. Об их гибели сообщила подружка, третья девочка, оставшаяся на берегу. Правоохранители нашли на месте тела девочек-подростков с признаками утопления.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил организовать проверку требований безопасности при пребывании несовершеннолетних на водном объекте. Также материалы поступили в Следственный комитет.

В СК по факту трагедии завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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