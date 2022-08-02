Рассказываем про пробки в Новосибирске 2 августа 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 2 августа 2022 года: сложно проехать по улице Котовского. Затруднено движение также по улицам Ватутина и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Сервис сообщает о пробках на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков. Сложно проехать по площадям Труда и Райсовета. Затруднено движение на Троллейной, Титов, Немировича-Данченко и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу заторы на улицах Большевистской, Восход, Кирова, Бориса Богаткова. В пробках стоят водители на улицах Пролетарской и Воинской.

Уровень пробок на утро 18 июля 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.

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