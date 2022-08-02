5-летняя девочка обожгла ножки на пляже Новосибирского водохранилища.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На пляже Новосибирского водохранилища пострадала 5-летняя девочка. Ей понадобилась помощь врачей. Об этом сообщили в службе спасения МАСС.
– 31 июля спасатели оказали помощь девочке 2017 года рождения. Она, находясь на береговой линии Новосибирского водохранилища, получила ожог обеих ступней, – уточнили в сводке.
Спасатели оказали девочке, которая обожгла ножки, первую помощь. После ребенка передали бригаде скорой помощи.
При каких обстоятельствах малышка получила ожоги, спасатели не уточнили.
В МАСС напомнили, что оставлять детей без присмотра у водоемов строго запрещено.
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