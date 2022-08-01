В минприроды рассказали, на какие трассы в НСО чаще выбегают животные

Чаще всего на дорогах в Новосибирской области на дорогах можно встретить таких животных как лось и косуля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В министерстве природных ресурсов Новосибирской области рассказали, на какие трассы в регионе чаще всего выбегают дикие животные. Как правило, это происходит на тех дорогах, которые проходят через охраняемые природные зоны.

— Чаще всего на дорогах в Новосибирской области на дорогах можно встретить таких животных как лось и косуля. Особо бдительными рекомендуем быть автомобилистам. При выходе диких животных на дорогу крайне сложно избежать столкновения с ними, — ответили в минприроды на запрос КП-Новосибирск.

Так, наибольшую опасность представляют участки автодорог «Северный объезд» города Новосибирска, проходящий через особо охраняемую природную территорию заказника «Кудряшовский бор»; автодорога «Сузун-Черепаново», проходящая через заказники «Инской» и «Сузунский».

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