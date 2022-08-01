Новосибирские волонтеры выхаживают сокола, подравшегося с коршуном

Новосибирские волонтеры помогают соколу-чеглоку, который подрался с коршуном. Фото: ЦРДЖ

Новосибирские волонтеры помогают соколу-чеглоку, который подрался с коршуном. У птицы была черепно-мозговая травма и открытый перелом кисти на левом крыле.

— Сейчас птица уже прооперирована, ей поставили спицу в крыло, — пояснили КП-Новосибирск в Центре реабилитации диких животных. — Радует то, что она начала сама есть.

В перспективе, когда птица немного поправится, ее планируется выпустить в естественную природную среду.

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