Новосибирские волонтеры выхаживают сокола, подравшегося с коршуном

Новосибирские волонтеры помогают соколу-чеглоку, который подрался с коршуном. Фото: ЦРДЖ
Новосибирские волонтеры помогают соколу-чеглоку, который подрался с коршуном. У птицы была черепно-мозговая травма и открытый перелом кисти на левом крыле.
— Сейчас птица уже прооперирована, ей поставили спицу в крыло, — пояснили КП-Новосибирск в Центре реабилитации диких животных. — Радует то, что она начала сама есть.
В перспективе, когда птица немного поправится, ее планируется выпустить в естественную природную среду.
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