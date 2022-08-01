Новосибирские депутаты Госдумы стали чаще голосовать «за» законопроекты

Самым продуктивным месяцем для депутатов стал июнь - 638 голосований. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирские депутаты в Госдуме в 2022 году стали чаще голосовать «за» законопроекты по сравнению с 2021 годом. К таким выводам пришел Центр политической конъюнктуры проанализировав итоги весенней сессии. Также исследование показало, что наиболее продуктивным у депутатов стал июнь — 638 голосований.

— Доля голосов «за» в сравнении с осенней сессией 2021 года выросла с 61,91% до 75,88%. Также снизилось число случаев, когда депутаты не принимают участие в голосовании с 35,27% до 21,91%, — передает сообщение аналитиков ЦКП Infopro54.

Исследование показало, что число положительных голосов возросло не за счет какой-то одной партии – парламентарии всех фракций стали чаще голосовать «за».

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