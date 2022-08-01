В Новосибирске ищут хозяев щенкам, которых выбросили в пакете на берег Оби

В Новосибирске волонтеры ищут дом трем щенкам. Фото: предоставлено волонтерами

В Новосибирске волонтеры ищут дом трем щенкам, которых выбросили в пакете на берег Оби. Малышей заметили местные жители и сообщили зоозащитникам.

— Было все это в Камне-на-Оби еще в январе этого года. Одна женщина, живущая на берегу реки, увидела, как к воде подъехал мужчина, остановился, выбросил из машины мешок и уехал. Чуть позже на этом месте она увидела четырех рыженьких щенков. Женщина начала их подкармливать, сообщила нам. Наши специалисты приехали их сфотографировать, чтобы разместить объявление в группе, — рассказали КП-Новосибирск волонтеры. — Но никто не откликался, а оставить щенков на морозе мы не могли. Поэтому забрали их на передержку.

Такими малышей нашли в январе. Фото: предоставлено волонтерами

Когда они немного подросли, волонтеры стали искать им новый дом. Одного щенка-мальчика уже забрали. А сейчас зоозащитники пристраивают трех оставшихся щенков-девочек. Если вы готовы взять кого-то из них к себе в семью, свяжитесь с волонтерами по номеру телефона 7-923-723-14-06 (Елизавета). Зоозащитники отмечают, что они могут доставить животных в близлежащие города.

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