В Ленинском районе Новосибирске 13 домов на день остались без горячей воды

В Ленинском районе Новосибирска без горячего водоснабжения на день остались 13 домов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ленинском районе Новосибирска без горячего водоснабжения на день остались 13 домов. Об этом сообщает портал «Мой Новосибирск».

Судя по карте, горячую воду жителям домов на улицах Немировича-Данченко, Ударная и Тульская отключили в понедельник, 1 августа. Причина — устранение аварийных дефектов на теплосетях.

Вернуть воду обещают к полуночи. Фото: map.novo-sibirsk.ru

Вернуть горячую воду новосибирцам обещают к полуночи.

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