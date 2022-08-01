С 3 августа отключат горячую воду в Октябрьском районе Новосибирска

Горячей воды не будет с 3 по 14 августа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Октябрьском районе Новосибирска с 3 августа начнутся гидравлические испытания теплосетей в зоне ТЭЦ-5. Продлятся они до 14 августа. Температуру горячей воды начнут снижать уже в полночь 2 августа.

— Руководителям организаций и ведомств во время испытаний необходимо усилить надзор за складами, межквартальными и внутридомовыми разводками. Горожанам — не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах. Владельцам автотранспорта — соблюдать особую осторожность при движении, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью, — порекомендовали в мэрии.

Восстанавливать горячее водоснабжение будут постепенно по отдельным улицам и кварталам, по мере устранения дефектов теплотрассы.

Под испытания попадают следующие сети в Октябрьском районе:

— по ул. Суркова, ул. Гладкова, ул. Геофизической, ул. Национальной (от 10-го Трикотажного переулка до Гусинобродского шоссе), ул. Куприна, ул. Есенина, ул. Кошурникова, ул. Журавлева, ул. Федосеева, ул. Гаранина, ул. Воинской, ул. Артиллерийской, ул. Пролетарской, ул. Карла Либкнехта, ул. Красноармейской, ул. Далидовича, ул. Короленко, ул. Лескова, ул. Белинского, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Толстого, ул. Ленинградской, ул. Московской, ул. Алтайской, ул. Лобова, ул. Дунайской, ул. Панфиловцев, ул. Красносельской, ул. Крамского, в 1-м и 2-м переулках Панфиловцев, по ул. Пешеходной, ул. Радиотехнической, ул. Узловой, ул. Псковской, ул. Адриена Лежена, ул. Стофато, ул. Добролюбова, ул. Бориса Богаткова (от ул. Кошурникова до ул. Кирова), ул. Гурьевской, ул. Восход (от ул. Кирова до ул. Короленко), ул. Сакко и Ванцетти, ул. Грибоедова, ул. Никитина, ул. Автогенной, ул. Коммунстроевской, ул. Маковского, ул. Шевченко, ул. Сибревкома 9а, 9б, 9в, ул. Покатной, ул. Тополевой, на территории Военного городка.

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