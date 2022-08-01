В Новосибирске завершены поиски 82-летнего пенсионера, пропавшего после операции

В Новосибирске завершились поиски 82-летнего мужчины. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершились поиски 82-летнего мужчины, который 1 августа вышел из больницы и пропал. Об этом сообщили волонтеры.

— Мужчина найден, с ним все в порядке. Помогло свидетельство — дедушку узнали и сообщили нам, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, поиски мужчины осложняло то, что в силу возраста и сопутствующих заболеваний он дезориентирован.

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