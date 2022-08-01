В Новосибирске завершены поиски 82-летнего пенсионера, пропавшего после операции

В Новосибирске завершились поиски 82-летнего мужчины. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске завершились поиски 82-летнего мужчины, который 1 августа вышел из больницы и пропал. Об этом сообщили волонтеры.
— Мужчина найден, с ним все в порядке. Помогло свидетельство — дедушку узнали и сообщили нам, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, поиски мужчины осложняло то, что в силу возраста и сопутствующих заболеваний он дезориентирован.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске после операции пропал 82-летний мужчина
В силу возраста и имеющихся болезней он дезориентирован (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер