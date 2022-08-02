Новосибирские ветеринары спасли бородатую ящерицу, поглощавшую песок из-за нарушений психики

Рептилия постоянно ела песок. Фото: предоставлено зооветцентром "Ноев Ковчег"

В Новосибирске ветеринары спасли австралийскую ящерицу агаму, у которой отказал кишечник. Подробности рассказали КП-Новосибирск в зооветцентре «Ноев Ковчег».

- Самец бородатой агамы поступил с жалобами на запоры продолжительностью в две недели. Обследование показало массы в желудке и в кишечнике, который практически не работал. Мы провели операцию и извлекли песок из желудка и кишечника, – сообщила врач-ветеринар по экзотическим животным «Ноева Ковчега» Анастасия Гаврилович.

Ранее самец уже попадал в клинику с жалобами: постоянно ел песок. Специалисты пояснили, что в природе такие ящерицы песок не едят. У этой рептилии произошло нарушение психики из-за содержания в неволе.

- Агама – пустынная ящерица и часто им рекомендуют именно песок в качестве наполнителя. До первых случаев поедания его оставляют. Однако после первых попыток поглощения песок заменяют на пластиковые коврики, которые несъедобны, – пояснила Анастасия Гаврилович.

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