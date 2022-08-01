Новосибирец выплатил долг в 300 тысяч, когда ему пригрозили забрать участок

В Новосибирске мужчина оплатил долги, когда едва не остался без участка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске мужчина оплатил долги, когда едва не остался без участка. До этого заставить мужчину выплатить сумму в 300 тысяч не могли никакие меры.

— В отношении 22-летнего должника было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу физического лица. На счета должника были обращены взыскания, вынесены постановления об ограничении на его выезд из РФ и запрете на совершения действий по регистрации в отношении его недвижимости, — рассказали в УФССП по Новосибирской области. — После этого приставы арестовали земельный участок молодого человека.

Однако все эти меры не заставили сибиряка рассчитаться с долгами. А пришедшее ему постановление о том, что участок вскоре будет выставлен на продажу, стало отличной мотивацией. Парень выплатил всю сумму в полном объеме.

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