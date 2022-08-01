Новосибирец вместе со знакомой украли у пенсионерки 570 тысяч рублей

У 72-летней женщины украли 570 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

25-летний житель Искитима и его 28-летняя знакомая из села Зеленая Поляна Троицкого района Алтайского края ограбили односельчанку женщины. У 72-летней женщины они украли 570 тысяч рублей.

— О краже в полицию женщина заявила 9 мая. Она рассказала, что деньги пропали еще 1 мая, но сразу обращаться в органы она не стала, поскольку заподозрила в преступлении свою односельчанку и ее знакомого, которые накануне были у нее в гостях. После посиделок мужчина и женщина в селе не появились, — рассказали в региональном МВД.

Полиция составила ориентировку на сибиряков и вскоре их задержали в Новосибирске. Свою вину они отрицать не стали. Сейчас мужчина и женщина находятся под стражей. А украденные деньги, по их словам, они уже потратили. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере».

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