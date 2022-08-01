Восьмиклассница из Новосибирска стала лучшим пловцом Международных детских игр Азии

Юная спортсменка привезла 4 золотых медали. Фото: Предоставлены родителями Кристины Маркиной

Новосибирская школьница Кристина Маркина стала лучшей спортсменкой среди пловцов Международных детских игр Азии. Девочка привезла с соревнований 4 золотых и 2 серебряных медали:

- Самым трудным было плыть комплексные соревнования. Во время заплыва 200 метров на спине конкуренции не было. Я уже 8 лет занимаюсь плаванием, до этого было фехтование, бальные танцы. Учеба немного мешает спортивной карьере, но я все успеваю. Мечтала после школы поступить в НГМУ, но совмещать с плаванием будет сложно, – призналась КП-Новосибирск Кристина Маркина.

Кристина учится в школе №186 в Новосибирске – одноклассники гордятся юной чемпионкой. Девочка уже заслужила звание Мастера спорта по плаванию, но ей его пока не вручили.

Сборная Сибирского федерального округа стала второй. Фото: Предоставлены родителями Кристины Маркиной

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводят под патронажем Олимпийского комитета с 1996 года. В этом году игры во Владивостоке собрали атлетов из 13 стран, они соревновались в 19 видах спорта. Команда Сибирского федерального округа заняла второе место по количеству медалей, уступив только сборной Москвы. Из 6 золотых медалей 4 награды завоевала Кристина Маркина.

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