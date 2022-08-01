В Новосибирске жители ЖК «Акатуйский» страдают от подтопленных дорог

Жители новосибирского ЖК «Акатуйский» жалуются на свои дворы. Фото: Роман САЛИКОВ

Жители новосибирского ЖК «Акатуйский» около девяти лет мучаются из-за подтопленных дорог и тротуаров. Об этом сообщает «Горсайт».

По словам местных жителей, проблема существует с момента ввода жилого комплекса в эксплуатацию. На улице Петухова в Кировском районе периодически образуются огромные лужи. Чтобы обойти их, приходится изощряться.

- Ранее мэрия выделяла средства на доведение до ума дворов на одной из улиц, однако проблема со сливом вод остается открытой, - уточнил «Горсайт».

Как рассказывают местные, причина подтоплений кроется в некачественной застройке – тротуары разбиты, а ливневки и вовсе отсутствуют. При этом решить проблему все-таки пытались.

- В 2021 году департамент ЖКХ Новосибирска объявил аукцион на ремонт дворовых территорий и проездов к ним у домов № 3 и № 5 на улице Виктора Уса. На это выделили 21 миллион рублей, - отметили в публикации. - Корнем всех проблем назвали просевший грунт.

Неизвестно, когда ситуация в ЖК «Акатуйский» наладится.

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