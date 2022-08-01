В Новосибирской области с трасс уберут памятники погибшим в ДТП

В Новосибирской области трассы планируется очистить от памятников погибшим в ДТП людям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области трассы планируется очистить от памятников погибшим в ДТП людям. Об этом сообщает Сибуправдор. Больше всего памятников расположено по обочинам трассы Р-255 «Сибирь» и вдоль Чуйского тракта.

— По-человечески понятно стремление отдать дань памяти безвременно ушедшему близкому человеку, но нужно понимать и то, что при движении по трассе с высокой интенсивностью движения любой взгляд в сторону может иметь непоправимые последствия, — пояснили специалисты изданию VN.ru.

Сотрудники управления просят родственников заняться демонтажем памятников самостоятельно. Сибиряки смогут заняться этим в течение месяца. После этого памятники уже будут убирать сотрудники дорожных организаций.

В это же время специлисты ТУАДа просят снижать скорость на сети дорог Искитимского, Ордынского и Сузунского районов. Это будет касаться населенных пунктов с щебеночным типом покрытия.

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