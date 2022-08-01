В Новосибирске после операции пропал 82-летний мужчина

В Новосибирске 82-летний мужчина пропал после выхода из больницы. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске ищут 82-летнего Владимира Носова. В понедельник, 1 августа, он вышел из больницы и пропал, сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

- Заявка поступила сегодня вечером. Родных мужчины к нам направили сотрудники полиции. Мужчина находился на лечении в больнице. Ему провели хирургическое вмешательство. В силу возраста и сопутствующих заболеваний он дезориентирован. У него есть постоянное стремление уходить. За мужчиной тщательно следили, но так вышло, что в какой-то момент времени за ним не уследили. Состояние, в котором он находится, угрожает его жизни и здоровью, - рассказала Алеся.

Руководитель поискового отряда добавила, что ребята из «ЛизыАлерт» уже выехали на место сбора. Они готовы начать поиск пропавшего.

Приметы: рост 165 сантиметров, седые волосы, карие глаза.

Особые приметы: густые брови, бородавка справа на лице.

Был одет в белую футболку, черные штаны и тапочки.

Всех, кто знает что-либо о местоположении Владимира Носова, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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