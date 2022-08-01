Новосибирский вирусолог назвал причины повышенной смертности от ковида в регионе

Вирусолог из Новосибирска объяснил повышенную смертность от ковида в регионе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Повышенная смертность от коронавируса в Новосибирской области связана с несколькими причинами. Какими именно, КП-Новосибирск рассказал вирусолог, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

- Одна из причин – у нас процент вакцинированных людей все время был меньше, чем в среднем по России. Люди у нас меньше верят в вакцину, - отметил эксперт. - Второй момент – у нас процент ношения масок явно был меньше, чем в ряде других регионов.

По словам вирусолога, есть еще третья причина.

- Когда у человека был целый «компот» заболеваний, то многое списывали как раз на ковид, а не на другие заболевания, - добавил в разговоре с КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

Вирусолог сообщил, что в целом с этим еще предстоит разобраться.

- Можно сделать анализ ситуации, потому что врачи все-таки не так сильно перегружены, как это было в 2020 и 2021 годах, - считает эксперт.

По данным оперштаба, за весь период пандемии скончались 5 698 жителей Новосибирской области.

Ранее в разговоре с КП-Новосибирск Сергей Нетесов назвал главный минус назальной вакцины от ковида.

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