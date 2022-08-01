Детскую поликлинику в Барабинске начнут строить в 2022 году

В городе Барабинск Новосибирской области перенесли сроки строительства детской поликлиники.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В городе Барабинск Новосибирской области перенесли сроки строительства детской поликлиники. Так, изначально по плану работы должны были начаться в 2023 году, а теперь они стартуют уже в 2022. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
— Строительные работы на площадке детской поликлиники в Барабинске начнутся в 2022 году после прохождения всех необходимых процедур, — сообщили в областном правительстве.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области в 2022 году планируется построить 9 новых поликлиник и амбулаторий. По всем объектам получены положительные заключения госэкспертизы и разрешения на строительство. Уже начаты строительные работы на семи объектах, по двум начнутся в самое ближайшее время.
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