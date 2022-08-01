Стали известны подробности ДТП с автобусом и учебной машиной в Новосибирске

В Новосибирске автобус столкнулся с учебным автомобилем. Фото: Госавтонспекция по Новосибирску

В Новосибирске автобус столкнулся с учебным автомобилем. Авария случилась утром 1 августа, в Кировском районе города. В ГИБДД рассказали подробности произошедшего.

— В 10:50 51-летний водитель автобуса «НЕФАЗ» под номером 34 ехал по улице Объединения в сторону улицы Учительской. У дома № 2 по улице Столетова он врезался в учебный автомобиль Renault logan, за рулем которого был 33-летний водитель вместе с инструктором, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадал водитель легковушки и 33-летняя женщина. Их доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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