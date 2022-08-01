В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. ДТП случилось в Заельцовском районе днем в понедельник, 1 августа.

— 33-летний водитель автомобиля mitsubishi outlander ехал по улице Дачная и напротив дома № 212 сбил 15-летнего подростка, переходившего дорогу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего в аварии мальчика доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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