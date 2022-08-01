В метро Новосибирска появятся пятивагонные составы

В Новосибирском метро будут курсировать пятивагонные составы.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирском метро будут курсировать пятивагонные составы. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе метрополитена.
Сейчас пассажиров возят поезда, состоящие из четырех вагонов.
- В перспективе новосибирский метрополитен намерен перейти на пятивагонные составы. Необходимая подготовительная работа ведется, - отметили в пресс-службе.
Предполагается, что присоединение еще одного вагона позволит улучшить пропускную способность метрополитена.
Ранее КП-Новосибирск писала, что, по словам начальника городского метрополитена Аркадия Чмыхайло, ресурс действующего состава подземки иссякнет к 2031 году.
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