В метро Новосибирска появятся пятивагонные составы

В Новосибирском метро будут курсировать пятивагонные составы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирском метро будут курсировать пятивагонные составы. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе метрополитена.

Сейчас пассажиров возят поезда, состоящие из четырех вагонов.

- В перспективе новосибирский метрополитен намерен перейти на пятивагонные составы. Необходимая подготовительная работа ведется, - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что присоединение еще одного вагона позволит улучшить пропускную способность метрополитена.

Ранее КП-Новосибирск писала, что, по словам начальника городского метрополитена Аркадия Чмыхайло, ресурс действующего состава подземки иссякнет к 2031 году.

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