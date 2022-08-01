Экс-заместителя прокурора области, обвиняемого во взятке, отпустили под домашний арест

Турбину запретили пользоваться источниками связи и общаться с другими фигурантами дела. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирский областной суд смягчил меру пресечения для Андрея Турбина, который проходит по делу о коррупции вместе с экс-прокурором региона Владимиром Фалилеевым. Ранее суд отправил его в СИЗО, однако смягчил наказание, заменив его домашним арестом до 14 октября 2022 года.

— Турбину запрещено общаться с фигурантами дела, покидать квартиру, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом и телефоном, отправлять почтовую корреспонденцию, — рассказали в региональном Управлении Судебного департамента.

Если для Турбина меру пресечения смягчили, то для Фалилева ее оставили без изменений. Экс-прокурор проведет в СИЗО до 14 октября 2022 года.

Напомним, что Фалилеева, его зама Турбина и предпринимателя Сергея Белоуса обвиняют во взяточничестве. Их задержали в феврале 2022 года.

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